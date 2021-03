Casal Velino: “Riciclo per inventare giochi”, un progetto per i più giovani Le attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza saranno dedicate alla fascia di età 3-13 anni.

Il Comune di Casal Velino ha scelto di partecipare all’avviso pubblico “Educare in Comune”; per fare ciò è stato approvato il progetto denominato “Ri.Giochi.A.Mo – Riciclo per inventare Giochi”. Un’iniziativa, come il bando richiede, diretta ai più giovani che potranno imparare le buone pratiche della gestione dei rifiuti e del riciclo divertendosi, attraverso laboratori.

L’avviso pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia ha lo scopo di promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età, al fine di renderle attive e responsabili all’interno delle comunità di appartenenza e promuovere il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti

Le attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza saranno dedicate, nello specifico, alla fascia di età 3-13 anni.