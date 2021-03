Ascea: programma la messa in sicurezza del tratto di falesia di Punta del Telegrafo Ok ad un Accordo di Programma tra Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

Via libera alI’Accordo di Programma tra comune di Ascea, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, per la progettazione e realizzazione di un “Intervento di messa in sicurezza e risanamento conservativo del tratto di falesia di Punta del Telegrafo in Ascea”.

L’Ente Parco è proprietario di un area ubicata in località Scogliera di Marina di Ascea che presenta evidenti problemi di dissesto idrogeologico; l’area oggetto di intervento, di notevole valore paesaggistico, storico-culturale ed ambientale, ricade in un contesto in cui si sommano più vincoli di tutela.

Recentemente la zona è stata interessata da interventi di riqualificazione da parte dell’Ente Parco (passerelle, pista ciclabile, sentiero). Sul promontorio, inoltre, è anche presente una torre saracena in stato fatiscente e le falesie che insistono sulle cale sottostanti sono soggette a continui crolli creando un pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Per questi motivi risulta necessario effettuare degli interventi di risanamento idrogeologico

L’Ente Parco si è reso disponibile a corrispondere 30mila euro per effettuare indagini geognostiche propedeutiche a redigere un progetto preliminare; il Comune di Ascea, invece, ha richiesto ed ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Interno per la redazione del progetto di “Messa in sicurezza delle cale del promontorio di Torre del Telegrafo Località Scogliera”, per un importo di 30mila euro Tale cifra viene messa immediatamente a disposizione dell’AdB DAM (Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale).

La richiesta di finanziamento dell’intervento, sia per la progettazione definitiva ed esecutiva che per la realizzazione, verrà inoltrata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare.