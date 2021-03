VIDEO | Senza Filitri: intervista a Luca Ward

Prosegue l’appuntamento con il nuovo programma di Info Cilento “Senza Filtri” contenitore di interviste, gossip, spettacolo, intrattenimento e cultura.

Come sempre, alla conduzione Roberta Foccillo che, nella seconda puntata, ha incontrato un ospite speciale: Luca Ward.

Luca ha fatto una lunga chiacchierata, ripercorrendo i suoi inizi nel mondo dello spettacolo, ha parlato della sua passione per il doppiaggio, dando anche qualche consiglio a chi volesse avvicinarsi a questo mondo.

Non è mancato, poi, un riferimento al difficile momento che stiamo vivendo a causa del Covid e i grandi disagi che stanno attraversando tutti i lavoratori dello spettacolo, attori e addetti ai lavori dietro le quinte.

“Senza Filtri” va in onda tutti i martedì alle ore 21.00 sulla sezione Radio/tv di Info Cilento, in replica il mercoledì e il giovedì alle ore 14.00 e disponibile sul sito in podcast.