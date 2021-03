Nel Vallo di Diano equinozio di primavera con la neve

I metereologi lo avevano previsto: temperature in calo e, nelle aree interne, possibilità di neve anche a bassa quota. Così è stato. Questa mattina il Vallo di Diano e alcuni comuni degli Alburni si sono risvegliati imbiancati. Per fortuna il manto di neve che avvolge i paesi non sta creando grossi problemi se non qualche disagio in Autostrada: nell’area sud tra Sala Consilina e Lagonegro e a nord nei pressi di Petina e di Sicignano.

In alcuni centri sono comunque entrati in azione gli spazzaneve per garantire la percorribilità delle arterie. Domani la situazione dovrebbe migliorare seppure le temperature resteranno rigide.

Un insolito inizio di primavera per il comprensorio. Cade oggi, infatti, l’equinozio, il giorno che inaugura la nuova stagione. Nell’emisfero boreale segna la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, mentre nell’emisfero australe termina l’estate e comincia l’autunno.

La particolare situazione astronomica che si verifica consiste nel fatto che il Sole illumina perpendicolarmente l’equatore, una circostanza che ricorre due volte all’anno. Il momento esatto, stavolta, sarà alle 10:37 locali.