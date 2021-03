Auto rubata a Capaccio ritrovata a Pontecagnano: ladri in fuga

E’ stata ritrovata a Pontecagnano una Ford rubata alcuni giorni fa a Capaccio Paestum. Sono stati i carabinieri della locale stazione ad individuare la vettura con due persone a bordo. Intercettata l’auto i militari l’hanno seguito in zona litoranea. Vistisi scoperti i due occupanti hanno pensato bene di lasciarla a margine della carreggiata e di fuggire a piedi nelle campagne dove si sono dileguati.

All’interno della vettura sono state trovate taniche vuote e tubi, necessari per l’asportazione di gasolio. Si ipotizza che i malviventi volessero compiere un altro furto, probabilmente nell’area rurale di Pontecagnano.

In seguito agli accertamenti si è scoperto che l’auto era stata rubata alcuni giorni fa a Capaccio Paestum. Non è escluso che i ladri possano averla utilizzata per commettere altri colpi.