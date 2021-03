Agropoli, serie di furti nella notte ai danni di agenzie immobiliari

Ladri in azione nella notte ad Agropoli. Questa mattina i titolari di alcuni agenzie immobiliari e finanziarie hanno trovato le porte di accesso alle loro attività forzate. Qualcuno era riuscito ad accedere all’interno. Il caso è stato immediatamente segnalato ai Carabinieri della compagnia di Agropoli che sono intervenuti sul posto per una prima ricognizione. Al momento si sta quantificando il valore del bottino ma non sarebbe ingente. Molto probabile che non si tratti di ladri professionisti, ma di qualche malvivente locale alla ricerca anche di oggetti di scarso valore da rivendere.

Attraverso le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza potrebbe essere facile ricostruire quanto accaduto.

Ad essere prese di mira delle agenzie del centro cittadino e di via Pio X. Purtroppo sono diverse settimane che si registrano ad Agropoli una serie di furti perlopiù di scarso valore.