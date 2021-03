A Sala Consilina “Benessere Giovani” giunge al capolinea

Soddisfazioni e stimoli per progetti futuri, le due parole chiave che descrivono al meglio il pomeriggio di ieri a Sala Consilina, presso l’auditorium “Cappuccini”, dove si è svolta la cerimonia finalizzata alla chiusura del progetto “Tutti in Sala”, nell’ambito di “Benessere Giovani”.

Interessante progetto finanziato dalla regione Campania che ha coinvolto diversi partner locali con lo scopo di spianare la strada ai giovani per l’entrata nel campo lavorativo, grazie a corsi di formazione trasversali e professionalizzanti. In tale occasione, il sindaco Francesco Cavallone insieme all’ assessore per le politiche giovanili Francesco Spinelli, hanno consegnato gli attestati a sedici ragazzi che hanno partecipato agli stage formativi.

Momenti di confronto e arricchimento tanto personale quanto professionale hanno colorato ogni giornata dell’intera iniziativa, lasciando tutti fiduciosi in una costante promozione di tali progetti.