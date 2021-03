Sassano, evade dai domiciliari: arrestata 65ennne

I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato una donna (classe ’55), ritenuta responsabile di evasione. I carabinieri della stazione di Sassano, domenica mattina durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato nei pressi di un bar la donna che senza alcuna autorizzazione, si era allontanata dalla propria abitazione dove era ristretta in regime di detenzione domiciliare.

Dopo le formalità di rito, l’arrestata è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della compagnia di Sala Consilina e giudicata per rito direttissimo nella giornata di ieri.

Dopo la convalida, la donna e stata sottoposta nuovamente al regime della detenzione domiciliare.