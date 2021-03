Emergenza sangue: a Sapri continuano le iniziative per donare Si può donare il sangue domenica 21 marzo, presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri

Emergenza sangue: a Sapri continuano le iniziative per donare

VALLO DELLA LUCANIA. Continua l’emergenza sangue. L’Associazione Donatori volontari di sangue del Cilento, guidata dal presidente, il dottore Antonio Casale, continua con l’iniziativa della domenica “Io dono fallo anche tu!”.

Gli ospedali hanno sempre bisogno di questa risorsa, in particolare in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Covid-19. Oltre al Coronavirus infatti, ci sono molte altre patologie e la sanità continua ad assistere i pazienti affetti da altre patologie.

L’appuntamento per poter donare è domenica 21 marzo, presso l’unità di raccolta dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, dalle ore 8:00 in poi.

Il sangue è una risorsa fondamentale per la vita; utile per affrontare le emergenze del pronto soccorso, della chirurgia d’urgenza, delle rianimazioni, delle terapie intensive. Ma è anche essenziale e necessario per i pazienti che devono periodicamente effettuare trasfusioni di sangue o che sono affetti da anemia. Ecco perché è importante continuare a donare.

Farlo ha una doppia valenza: salva la vita a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore. Tutti coloro che donano il sangue, infatti, sono stimolati a mantenere uno stile di vita sano; per questo donare il sangue è molto importante e fa bene anche al donatore. Inoltre, il sangue raccolto, prima di arrivare al letto del paziente, è controllato sia per scoprire la presenza di virus infettivi che possono trasmettere epatiti e Aids, sia per scoprire valori ematochimici che possono rivelare malattie del donatore.

Su richiesta del donatore è possibile effettuare anche esami sierologici per il Covid-19.