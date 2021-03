19 marzo: oggi si festeggia San Giuseppe

E’ il 78° giorno dell’anno, 11ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 287 giorni.

Santi del giorno

San Giuseppe (Sposo della Beata Vergine Maria)

San Quinto e compagni (Martiri)

San Giuseppe è il protettore di artigiani, carpentieri, ebanisti, economi, falegnami, operai, padri di famiglia e procuratori legali.

Etimologia

Giuseppe, “Yoseph” era un nome ebraico già molto diffuso nell’antica Israele. Grecizzato in “Iòsepos”, indicava “possa Dio aggiungere (sottointeso: altri figli)”. Era dunque un nome da primogeniti.

Proverbio del giorno

Marzo umido, dolor di contadino.

Aforisma del giorno

In politica la saggezza è non rispondere alle domande. L’arte, non lasciarsele fare. (André Suarès)

Oggi è

La Festa del Papà

Accadde Oggi

1964 – Inaugurato il traforo del Gran San Bernardo

1994 – Don Giuseppe Diana ucciso dalla camorra

Sei nato oggi?

Hai un’alta opinione di te stesso che, qualche volta, ti porta a non considerare con la dovuta attenzione le opinioni degli altri. La riuscita nel lavoro è assicurata, ma devi guardarti da eccessi verbali che possono nuocerti. In amore, se desideri un rapporto stabile, devi cercare di pensare meno a te e di più alle necessità del partner.

Celebrità nate in questo giorno

1955 – Pino Daniele

1955 – Bruce Willis

1957 – Claudio Bisio