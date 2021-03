Perdifumo: Pro Loco organizza un Corso di Cucina Cilentana online

La Pro Loco Perdifumo e Frazioni, con il Presidente Agostini Pisano e la sua squadra attiva di collaboratori, ripropone un’iniziativa già svolta per ben due edizioni tra il 2014 -2015: un Corso di Cucina Cilentana. Con il coinvolgimento di Chef professionisti e Chef genuini improvvisati di persone del luogo soprattutto più anziane, l’iniziativa aveva portato alla ribalta antiche tradizioni e scambi di piatti dimenticati e di nicchia di varie zone del territorio.

Quest’anno la Pro Loco ripropone il corso nella formula obbligata online, ogni mercoledì alle 18.30. L’iniziativa è già al terzo appuntamento e vede alternarsi diversi chef.

Chiunque volesse seguire l’iniziativa può avere informazioni sulla pagina social dell’associazione e partecipare agli incontri seguendo le istruzioni di volta in volta aggiornate.

Un esempio di come il Cilento che si ingegna per non farsi dimenticare anche in tempi così grigi.