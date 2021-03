Agropoli, contratti porta a porta nonostante la zona rossa: sanzionati

Proponevano contratti per l’energia elettrica porta a porta, sanzionati dagli uomini della Polizia Municipale. È accaduto ieri ad Agropoli. Tre persone bussavano alle abitazioni proponendo contratti con una compagnia per il servizio dell’energia elettrica. Immediatamente è scattato l’allarme. Attraverso i social in molti hanno diffuso la foto dei venditori porta a porta ipotizzando che questi stessero tentando di porre in essere delle truffe. Il tam tam si è diffuso velocemente tanto che è finito anche all’attenzione degli uomini della compagnia Carabinieri di Agropoli e del comando di polizia municipale.

Sono stati proprio i caschi bianchi, guidati dal comandante Sergio Cauceglia, ad intervenire. I tre sono stati identificati. Non si trattava di truffatori, ma di addetti di una società che offriva contratti del servizio elettrico. La loro attività, però, è risultata comunque irregolare considerato che Agropoli, come tutta la Campania, è in zona rossa e pertanto esistono limitazioni a tali pratiche di vendita.

Per loro è scattata così una sanzione. Alcuni cittadini hanno anche manifestato perplessità per le modalità con cui venivano offerti i nuovi contratti.