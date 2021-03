Una guida per flirtare, per gli appuntamenti e la seduzione

Dare il via a conversazioni con un uomo o una donna che vi piace non è semplice che sia offline oppure online. Per questo motivo non importa se usi soloavventure o un altro sito di incontri, ma prima di tutto, per iniziare una conversazione, devi familiarizzare con il profilo di un potenziale partner.

I segreti per flirtare: suggerimenti per il successo

Partiamo con il dire che non esiste un unico metodo perfetto che funziona per tutti e tutte le situazioni. Non c’è un segreto magico che vi permetterà di diventare i più grandi seduttori della terra.

Cosa c’è quindi?

Ci sono i metodi giusti per voi. Dovete trovare quello che vi fa sentire più sicuri. Tenete a mente questa parola, sicurezza, che forse è il vero segreto per flirtare. Dovrete farlo essendo sicuri di voi, a vostro agio e non nervosi. Per questo motivo è importante capire che cosa vi piace e cosa vi mette a vostro agio. Preferite essere scherzosi e fare molte battute? Oppure essere intensi e romantici? O siete diretti, senza giri di parole e flirtate molto anche con il corpo?

Non credete che una soluzione funzioni più di un’altra perché non è così, sono semplicemente diversi. Sfruttate i vostri punti di forza e non cercate di stravolgere il vostro carattere solo perché credete che un altro metodo funzionerebbe meglio.

Quello che però dovete fare è cercare di adattarvi alla situazione, capite cosa piace all’altra persona e andatele incontro.

Appuntamenti di successo: cosa fare e cosa no

La regola è sempre la stessa: adattatevi alla situazione.

Dovrete essere gentili e calmi, non cercate di bruciare subito tutte le tappe. Quando andate a un appuntamento il vostro obiettivo deve essere solo uno: divertirvi e far divertire l’altra persona. Non è obbligatorio fare subito l’amore e nemmeno scambiarsi un bacio o decidere un secondo appuntamento. Fate un bel respiro e pensate solo a divertirvi, passate una bella serata e fatela passare anche al vostro partner.

Dovete sapere sempre leggere la situazione, è vero che non dovete correre, ma non dovete nemmeno essere troppo lenti. Se entrambi siete pronti per fare subito l’amore, fatelo, non aspettate.

Ma come si legge la situazione?

Non è facile farlo, si deve guardare la comunicazione verbale e non dell’altra persona, quanto è “aperta” verso di voi? Tiene le braccia incrociate oppure sorride ampiamente? Flirta con doppi sensi oppure parla come parlerebbe con i suoi genitori? Ovviamente ricordate che voi non siete passivi, mandate dei segnali e cercate di comprendere la risposta. Quello che potete fare è studiarvi due o tre domande da fare che possono aiutarvi a leggere la situazione. Siate preparati!

Dalla conversazione alla seduzione

Ora sapete come fare e dovete passare da una semplice conversazione alla vera e propria seduzione. Sedurre una persona vuol dire darle ciò che non sapeva di volere. Attenzione, non dovete trarre deduzioni sbagliate. Quando seducete una persona il vostro obiettivo è mostrarvi affascinanti, curiosi e molto attraenti. Quello che dovete fare è mettere in mostra tutte queste caratteristiche in maniera unica. La persona con cui uscite deve rimanere ammaliata da voi e dal vostro carattere. Questo non vuol dire assolutamente che dovete inventarvi qualcosa, anzi, mentire è molto controproducente. Dovete semplicemente dare risalto a voi stessi.

Cercate di capire che cosa desidera la persona con cui state uscendo, quale sarebbe il suo partner ideale, cosa le piacerebbe fare, che aspetto dovrebbe avere, quali passioni, ecc. e poi cercate di darle qualcosa di perfino migliore: voi stessi.

Adesso non vi resta che provare e trovare un nuovo amore.