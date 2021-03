Trading online: come investire in era Covid

Coloro che soffrono di cervicalgia potrebbero trovare ristoro con i cuscini massaggianti elettrici, un valido aiuto per contrastare i dolori muscolari e lo stress. Favorendo la circolazione sanguigna e andando ad agire sui muscoli irrigiditi, portano giovamento.

Questi particolari cuscini presentano diverse funzioni e caratteristiche. Innanzitutto, si può scegliere il livello di velocità e intensità. Ci possono essere delle imbottiture, per un comfort maggiore. Inoltre, ci sono vari modi d’uso, così da trattare in maniera più efficace i dolori sul collo e sulle spalle. I tipi di massaggio possono essere riscaldante o a rotazione, a seconda della tipologia di dolore e dell’area interessata. Attraverso un pannello di controllo, si può gestire la loro azione. Per quanto riguarda l’alimentazione, ci sarà un cavo e alcuni modelli presentano anche un adattatore per l’automobile. Si tratta di un articolo utilizzabile in diversi posti, non solo a casa ma anche in treno o sull’aereo, oppure a lavoro: sono cuscini portatili.

Come scegliere il cuscino per la cervicale più adatto

Per scegliere il cuscino massaggiante che più fa al proprio caso, bisogna innanzitutto conoscere le tipologie. Inoltre, ci sono dei fattori da considerare. I vari modelli presentano diversi numeri di testine (che servono a riprodurre la pressione delle dita): ciò si traduce nel fatto di produrre massaggi con diverse direzioni e velocità.

Si considerino, poi, i materiali e la qualità delle parti che andranno direttamente a contatto con il corpo e delle parti meccaniche che effettueranno il massaggio. Il materiale di rivestimento deve garantire igiene e deve essere lavabile (quindi, la parte si deve poter rimuovere). In ultimo, si valutino forma, altezza, peso e spessore. Si badi alla sagomatura ergonomica e al livello di adattabilità dell’accessorio.

I vantaggi di un cuscino massaggiante

Questi prodotti agevolano la circolazione sanguigna e massaggiano i muscoli: mal di testa e dolori ne risulteranno alleviati. Oltre a ciò, i cuscini massaggianti per cervicale hanno effetti positivi sui muscoli: infatti, velocizzano il recupero muscolare e migliorano la flessibilità. E ancora, diminuiscono la frequenza cardiaca. In ultima analisi, i cuscini massaggianti favoriscono il rilassamento e rendono più agevole e confortevole riposarsi.

Questi utili accessori sono davvero pratici: consentono di potersi concedere a un massaggio rigenerante e ristoratore quando si vuole e dove si vuole, nella propria casa ma pure altrove. Difatti, sono anche facili da trasportare, sono piuttosto leggeri e non sono ingombranti. Molti modelli si adattano alle proprie specifiche esigenze, poiché si possono regolare velocità e intensità. Ci può essere persino la funzione che prevede l’autospegnimento.

I modelli più richiesti del momento

Si potrebbe iniziare con il Donnerberg, forse il migliore in commercio allo stato attuale. È uno degli articoli più acquistati su Amazon (voto degli utenti: 5 stelle su 5). Con otto testine, due sensi di rotazione e tre velocità, realizza un massaggio 4D completo. È utile per la circolazione sanguigna, tramite la termoterapia. Il calore è propagato grazie alla tecnologia infrarossi e vibrazioni.

Naipo MGS- 150DC presenta otto testine che si muovono in sincronia, in senso orario e antiorario, con cambio direzione ogni minuto, per agire sulla tensione muscolare localizzata e alleviare i dolori al collo. Si può scegliere tra tre diverse intensità. Con il design a U, si adatta perfettamente a spalle e collo. Adatto all’utilizzo anche in automobile, vanta 4 stelle e mezzo.

In ultimo, tra i più apprezzati si può citare il cuscino massaggiante per cervicale Nitoer, a U, con superficie interamente lavabile, è leggero e trasportabile in ogni luogo. Sfrutta impulsi elettrici a bassa frequenza, offre gli effetti benefici della magnetoterapia.