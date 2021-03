Giungano: si punta a sistemare il campetto sportivo

GIUNGANO. Il comune, retto dal sindaco Giuseppe Orlotti, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo di manutenzione del campetto sportivo comunale.

L’Ente,che è beneficiario del contributo che assegna risorse ai comuni nel settore delle infrastrutture sociali, con il DPCM del luglio scorso ad opera del Governo nazionale, per 17.952,50 euro, punta a sistemare sia il campetto di via San Giovanni che gli appositi spogliatoi.

Della somma a disposizione 14.552,14 euro verranno destinati all’esecuzione dei lavori agli oneri per la sicurezza, la restante parte (3400,36 euro) resta in capo all’amministrazione per le spese generali, gli espropri, il pagamento dell’IVA al 22% e quella sui lavori al 10%.