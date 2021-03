Bretella Massicelle – Laurito, presto al via i lavori Speranza: «siamo già proiettati alla ultima e decisiva fase dell’inizio dei lavori, che appalteremo a breve»

LAURITO. Procede spedito l’iter per avviare i lavori per la bretella Massicelle – Laurito. Un’arteria fondamentale che per troppi anni è rimasta ferma al palo. Ad annunciare gli ultimi sviluppi è il sindaco di Laurito Vincenzo Speranza: «Dopo aver definito la sanatoria delle opere esistenti, ieri è stata completata la seconda fase, relativa alla raccolta di tutti i pareri sul progetto definitivo».

«Ora siamo già proiettati alla ultima e decisiva fase dell’inizio dei lavori, che appalteremo a breve», garantisce l’amministratore cilentano.

Bretella Massicelle – Laurito: l’importanza della strada

L’ultimazione della bretella Massicelle – Laurito consentirà di collegare velocemente i comuni interni alla Cilentana e da qui alle aree costiere. L’infrastruttura è strategica per superare l’isolamento delle aree interne, consentire ai comuni di intercettare flussi turistici provenienti dall’area costiera ed ai residenti di raggiungere più facilmente i comuni sede di servizi.

Un’opera attesa da vent’anni

La bretella Massicelle – Laurito è un’opera attesa da quasi vent’anni: i lavori, infatti, iniziarono nel 2004 ma non furono mai portati a termine. Eppure si tratta di

Due anni fa una prima svolta: il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, comunicò l’assegnazione di 2 milioni di euro per il completamento della bretella. Le risorse sono arrivate dalla Regione Campania.