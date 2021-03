17 marzo: oggi si festeggia San Patrizio

E’ il 76° giorno dell’anno, 11ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 289 giorni.

Santi del giorno

San Patrizio (Vescovo)

Sant’Agricola di Chalon sur Saone (Vescovo)

Santa Gertrude di Nivelles



San Patrizio è il protettore dei minatori.

Etimologia

Patrizia, dal latino “patricius”, “patrizio, del patriziato”, aggettivo che deriva dal termine “patres,” “padri”, e che passò presto ad indicare i senatori e i patrizi di Roma, “patricii, orum”, il personale si diffuse in epoca tarda, grazie al culto di Patrizio, evangelizzatore dell’Irlanda.

Proverbio del giorno

Marzo asciutto, e april bagnato, beato il villan c’ha seminato.

Aforisma del giorno

Colui al quale è troppo caro il proprio corpo, tiene in poco conto la virtù. (Seneca)

Accadde Oggi

1861 – Vittorio Emanuele II proclamato Re d’Italia

Sei nato oggi?

La tua emotività è intensa e a volte rischia di confonderti. Se vuoi raggiungere gli obiettivi professionali che le tue ambizioni ti suggeriscono dovrai dunque imparare a controllarle. Amici importanti potranno esserti di grande aiuto. In amore non devi scoraggiarti di fronte alle prime difficoltà: i rapporti perfetti non esistono ma con un po’ di impegno se ne possono costruire di soddisfacenti.

Celebrità nate in questo giorno

1951 – Kurt Russell

1938 – Rudolf Nureyev

1969 – Paola Palma