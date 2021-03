Porto di Agropoli, presto nuove telecamere e sbarra in funzione

AGROPOLI. Più sicurezza presso il porto di Agropoli con una serie di iniziative finalizzate a prevenire reati predatori ma anche fenomeni di vandalismo. E’ quanto emerso nel corso della riunione organizzata la scorsa settimana settimana e alla quale hanno preso parte rappresentanti dell’amministrazione comunale, della Regione Campania e della Capitaneria di Porto.

Sicurezza al porto di Agropoli, le iniziative

Il confronto si era reso necessario dopo una serie di episodi registrati in zona: assembramenti nonostante le restrizioni anticovid, atti vandalici e il furto di una imbarcazione. Ecco perché l’amministrazione comunale, insieme all’ufficio circondariale marittimo, ha sollecitato la Regione, competente per l’area, a mettere in campo delle iniziative per evitare il ripetersi di tali episodi presso il porto di Agropoli.

Porto di Agropoli, sbarra verso la riattivazione

Una delle questioni più dibattute è stata la messa in funzione della sbarra di accesso al molo di sopraflutto. Oggi qualsiasi mezzo può accedere senza restrizioni congestionando l’area portuale e determinando talvolta problemi per i pedoni. Ecco allora che è stato deciso di chiudere nuovamente la sbarra di accesso.

Chiunque potrà accedere ma soltanto per parcheggiare e pagando preventivamente un ticket. Ciò limiterà gli accessi.

La videosorveglianza

Altra novità per il porto d Agropoli è rappresentata dall’attivazione di nuove telecamere di videosorveglianza. Si passerà da 8 a 16.

Nuovi servizi

Ma non finisce qui. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, è infatti intenzionata anche a garantire più servizi, così come hanno sollecitato i gestori dei pontili.

In estate, ad esempio, dovrebbe entrare in funzione una navetta che accompagnerà i diportisti al porto di Agropoli, evitando così che ognuno raggiunga la zona con la propria auto.