Nel Cilento nasce l’associazione culturale “Un giorno”

MONTECORICE. C’è una nuova associazione culturale e di promozione sociale nel Cilento. Si chiama “Un giorno”. Il Presidente è Paolo Napolitano, vice-Presidente Giorgio Mellucci, Segretaria Maria Lisa Bencivenga, Tesoriere Luca Gallo, Supervisori Imma Danilo Canditone e Michele Micunco.

“Il momento è particolare, l’epidemia ci blocca a casa, limitando i nostri rapporti sociali ma le parole, l’organizzazione, l’esempio spontaneo e profondo possono servire da volano per aprire nuove vie di conoscenza visiva e culturale nel momento in cui il nostro popolo riprenderà a vivere liberamente”, spiegano i promotori dell’associazione.

“L’oggetto del nostro impegno è seducente e stimolante: dovremmo sollecitare la curiosità per questa terra, il Cilento, dove un mare pulitissimo si accompagna a coste frastagliate, a vallate profonde. Qui gli abitanti, ricchi di umanità e buon senso, vivono seguendo ancora antiche tradizioni adattandole ad una modernità positiva. La loro vita è sana e longeva in un ambiente naturale in cui i vari elementi da quelli sociali a quelli materiali come la cucina sono fusi in maniera equilibrata“, spiegano dall’associazione.

“Il nostro compito si realizzerà nel dare un contributo positivo rendendo questi valori duraturi e notori per tutti coloro che sono dotati di buona volontà e curiosità vitale”, fanno sapere.

L’idea di questa nuova associazione è nata l’estate scorsa nella frazione di Cosentini di Montecorice ed ha preso vita in questi giorni.