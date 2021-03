Frana su Sp83, avviati i lavori a Cicerale

La Provincia di Salerno sta lavorando sulla SP 83 alla sistemazione di un tratto di strada in frana a causa di un dissesto idrogeologico alla Km 9+400 circa nel Comune di Cicerale.

“I lavori – afferma il Presidente Michele Strianese – consistono nella realizzazione di un’opera di contenimento del tipo deformabile (gabbionata) a sostegno della sede stradale da ricostruire posta ad una profondità di circa 3,50 metri.

Inoltre è previsto il ripristino del piano viabile con posa in opera di binder e tappetino in conglomerato bituminoso, e sistemazione della zanella a lato monte per una corretta regimentazione delle acque meteoriche.

Sottolineo inoltre che, senza questo intervento, tutto l’abitato di Cicerale sarebbe rimasto isolato verso Agropoli, rischiando di non avere collegamenti con i flussi di traffico da e per il capoluogo salernitano.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. I cantieri attivi sul nostro territorio ci permettono innanzitutto di mettere in sicurezza la nostra rete viaria, ma anche di promuovere sviluppo e occupazione in un momento delicato come questo.”