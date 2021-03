Campagna vaccinale: a Pertosa assistenza per over70 Uffici comunali aperti per aiutare gli over70

PERTOSA. Comune a sostegno degli over 70 chiamati ad aderire alla campagna vaccinale. L’amministrazione comunale, infatti, ha organizzato delle giornate di supporto ai cittadini. Quattro gli appuntamenti durante i quali chiunque abbia i requisiti per prenotare la somministrazione del vaccino potrà trovare negli uffici comunali un valido supporto per accedere alla piattaforma della Regione Campania.

Per avere assistenza ci si potrà recare negli uffici al piano terra del municipio nelle seguenti date:

Mercoledì 17 marzo dalle 16 alle 18

Venerdì 19 marzo dalle 10 alle 12

Lunedì 22 marzo dalle 10 alle 12

Mercoledì 24 marzo dalle 10 alle 12

Per aderire alla campagna vaccinale sarà necessario presentarsi minuti di tessera sanitaria, indirizzo email, numero di cellulare.