AstraZeneca sospeso in Italia a scopo precauzionale

L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Lo riferisce l’Ansa.

L’Agenzia italiana del farmaco comunica che renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, “incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose”.

Nei giorni scorsi erano stati sospesi soltanto alcuni lotti di prodotto. Poi, in seguito anche ad analoghe decisioni prese in altre nazioni, è arrivato lo stop precauzionale alla somministrazione del vaccino.