Celle di Bulgheria: un progetto per recuperare l’antica uva Santa Sofia Pia

CELLE DI BULGHERIA. Il presidente della Pro Loco Monte Bulgheria, Francesco Pepe, in collaborazione con l’assessore delegato alla cultura e all’istruzione Angelo Carelli, ha messo in campo un progetto per la rivalutazione di una antica uva locale: “l’uva Santa Sofia Pia”. Questa specie di uva bianca da tempo caduta in disuso è di facile mantenimento, non ha bisogno di cure impegnative e si presta a diversi utilizzi per le sue qualità.

“Santa Sofia Pia” è un’uva dagli acini molto corposi rivestiti da una pelle croccante, da essa si può ricavere un ottimo vino da tavola; il gusto amabile rende bene anche come frutto per un nutriente e sano spuntino, ma la prelibatezza la vede da sempre regina come uva passa.

Nel progetto saranno protagonisti i bambini della scuola primaria a cui è stato messo a disposizione un ettaro di terreno per la piantumazione delle viti, un piccolo vigneto di cui i piccoli si prenderanno cura guidati dall’agronomo Raffaele Grosso. Al termine del percorso si ricaverà della squisita uva passa da proporre nelle fiere di paese.