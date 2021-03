Castellabate programma opere di manutenzione sul territorio

CASTELLABATE. Il comune, retto dal sindaco facente funzioni Luisa Maiuri, ha deciso di aderire al bando, emanato dal Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanze che assegna contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione delle opere pubbliche entro il 30 settembre di ciascun anno (dal 2021 al 2023) e l’Ente, beneficiario di un contributo di 44.725,50 , predisporrà quindi un progetto che riguarderà la manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè la messa in sicurezza di immobili comunali.

Nei prossimi giorni verrà quindi redatto un quadro economico di spesa che consentirà di adempiere alla strategia con lo scopo di non perdere il finanziamento.