Autovelox e autoscanner per nove comuni del Cilento

TORCHIARA. Un autoscanner e un autovelox. Il primo per controllare che i mezzi in transito siano in regola con assicurazione e revisione; il secondo per garantire più sicurezza attraverso il monitoraggio della velocità. L’Unione dei Comuni Alto Cilento pronta a dotarsi di questi strumenti per controlli mirati sul territorio di Agropoli, Capaccio Paestum, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Prignano Cilento, Perdifumo, Rutino e Torchiara.

Autovelox e autoscanner per l’Unione dei Comuni Alto Cilento

La giunta dell’Unione dei Comuni, presieduta dal sindaco capaccese ed ex sindaco di Agropoli e Torchiara Franco Alfieri, ha approvato un atto di indirizzo per avviare la procedura per dotarsi di autovelox e autoscanner.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di riorganizzazione del servizio di Polizia Municipale. Esso prevede l’acquisizione di nuovi mezzi e strumenti ma anche una gestione unitaria attraverso un unico comando di Polizia che coordini quelli locali.

In questo modo verrebbe garantita la possibilità di utilizzare mezzi e personale in ciascun ente a seconda della necessità come in parte avviene già ora.

La proposta di utilizzo di un’autovelox e un autoscanner e di riorganizzazione dei vigili, inevitabilmente creerà polemiche.