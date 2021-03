Sanità: tetti di spesa verso l’esaurimento

Tetti di spesa verso l’esaurimento. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Asl Salerno sulle potenziali date in cui verrà registrato uno sforamento. Ad influire c’è anche l’incremento dei controlli post covid. Così in estate dovrebbero esserci gli esaurimenti dei budget per talune prestazioni.

Nella seconda decade di giugno toccherà a radiologia; a fine luglio cardiologia; un mese dopo diabetologie; a metà novembre la medicina nucleare. Una notizia che fa temere i pazienti.

C’è ancora tempo per correre ai ripari ma il rischio è dover rinviare le cure, attendere le lunghe liste d’attesa nelle strutture pubbliche o pagare per intero l’importo delle prestazioni.

Ovviamente l’esaurimento dei tetti di spesa peserà soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione.