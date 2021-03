Sandro Legato è il nuovo presidente del Consorzio Cilento di Qualità

Ieri, 12 marzo si è tenuta l’assemblea del Consorzio Cilento di Qualità dove ad unanimità è stato eletto il nuovo Presidente, SandroLegato. Un cambio nel segno della continuità di un gruppo d’imprenditori del settore ricettivo, che da sei anni ormai sta portando avanti un progetto ambizioso che vede come obiettivo principale quello di alzare la qualità dell’offerta turistica.

«L’esperienza maturata in questi anni ha fatto sì che il percorso da seguire sia ben tracciato infatti abbiamo le idee chiare su come procedere – ha commentato Legato -. Vogliamo concentrarci sulla comunicazione per condividere le tanti azioni che il consorzio fa e farà nel prosieguo del suo cammino. Uno sforzo particolare dovrà essere fatto nel creare un rapporto diretto con i nostri consorziati (strutture ricettive), affiliati (ristoranti) e fornitori, con il fine unico di sentirci tutti dalla stessa parte per affrontare al meglio le mille difficoltà che ogni giorno ci troviamo a dover risolvere».

«Contestualmente – continua il neo presidente – concentreremo le giuste energie per portare a termine alcuni progetti interessantissimi a cui stavamo già lavorando, si anticipa infatti che dalla settimana prossima presenteremo a tutti i nostri consorziati un servizio oltre che innovativo molto attuale e funzionale per il momento storico che stiamo vivendo. Infatti, grazie ad un “esclusivo” accordo che abbiamo siglato, tutte le strutture che fanno parte del Consorzio entreranno a far parte di una rete funzionale di noleggio auto, servizio che potrà essere integrato nei siti web di ogni singola struttura. Nella piena consapevolezza che dovremo fare ancora tanto per valorizzare le potenzialità che questo territorio ha, continueremo a lavorare nell’interesse di tutti».

Il nuovo direttivo del Consorzio Cilento di Qualità



Presidente – Sandro Legato (Camerota)

Vice Presidente – Pier Luigi Troccoli (Camerota)

Consigliere – Lea Pinto (Pisciotta)

Consigliere – Amedeo Saggiomo (Camerota)

Consigliere – Andrea Claudio Bifulco (Camerota)

Consigliere – Antimo Marrazzo (Palinuro)

Consigliere – Roberto Cavaliere (Pisciotta)