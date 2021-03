Modi per divertirsi alla cyclette

Come rendere piacevole l’allenamento alla cyclette

Allenarsi con una cyclette è una delle scelte più gettonate da chi desidera mantenersi in forma facendo esercizio a casa. Quando si prende questa strada, di solito si hanno tantissimi buoni propositi. Il problema è che questi possono essere raggiunti solamente attraverso una pratica regolare dell’attività fisica.

Come per ogni genere di attività, infatti, i risultati iniziano ad essere visibili solo nel caso in cui ci impegniamo con costanza e regolarità. Rendere l’allenamento alla cyclette un avvenimento piacevole può pertanto essere di grande aiuto per rendere le nostre sessioni un’abitudine. In questo articolo andremo a vedere quali sono alcuni modi per rendere la ogni allenamento un’esperienza che non vedremo l’ora di riprovare!

Sfruttare il potere della musica

La musica esercita un notevole impatto motivazionale su di noi. Non è un caso che nelle palestre o nelle sale dove si pratica spinning la musica sia sempre presente. Stiliamo una playlist con i brani che più ci piacciono e lasciamoci trasportare dal ritmo mentre pedaliamo.

Usiamo degli scenari virtuali

Forse non sappiamo che su internet sono disponibili tantissimi filmati ripresi da ciclisti mentre percorrono impervi sentieri di montagna, mentre attraversano un bosco immersi nella natura, oppure durante una pedalata in riva al mare al tramonto. Per quanto si tratti solamente di scenari, grazie ad essi il nostro cervello assocerà la nostra pedalata ad un’esperienza piacevole.

Guardiamo la nostra serie TV preferita

Nulla ci vieta di unire l’utile al dilettevole e di trascorrere il tempo per pedalare e bruciare calorie e contemporaneamente vedere la nostra serie TV preferita o a guardare un film che ci piace.

Prefiggiamoci degli obiettivi chiari

Una forte motivazione e di conseguenza la soddisfazione legata al praticare un’attività sportiva dipende in gran parte dai risultati che si possono conseguire. Ecco perché diventa fondamentale pedalare con uno scopo ben chiaro. Prefiggiamoci degli obiettivi a medio termine che siano realistici e facilmente riscontrabili: perdita di peso, definizione di alcuni fasci muscolari, aumento della propria resistenza misurabile in distanza percorsa, etc..

Scegliere la cyclette giusta

Non cadiamo nell’errore di comprare un modello troppo economico, di scarsa qualità. Le basse performance dell’attrezzo durante l’allenamento potrebbero rappresentare un ostacolo tra noi ed il desiderio di praticare attività fisica.

Cerchiamo inoltre di scegliere un modello che sia adatto sia alle nostre esigenze che ai nostri obiettivi. Oltre alla comune cyclette verticale, che permette già di svolgere un allenamento di tutto rispetto, potremmo valutare l’idea di comperare una cyclette ellittica, che coinvolge tutti i muscoli del corpo. Se, d’altra parte, abbiamo problemi di schiena o siamo un po’ in la con l’età, una cyclette orizzontale, dotata di sellino e schienale ergonomico potrebbe essere quello che fa al caso nostro.

Non esagerare

Specialmente quando siamo alle prese con i primi allenamenti, siamo realisti, non iniziamo a pedalare a tutta forza ad un’intensità troppo elevata. Ricordiamoci il principio della regolarità e della costanza. Queste valgono molto di più rispetto a delle pedalate massacranti svolte in modo sporadico.