VIDEO | L’alta pressione ha le ore contate: torna il freddo

Un campo di alta pressione insiste sul Mediterraneo. Nelle prossime ore l’anticiclone verrà però indebolito da un fronte freddo che attraverserà anche il nostro territorio nel corso della giornata di domenica comportando un generale calo termico e fenomeni sparsi. Sarà il preludio di un cambio di rotta con il ritorno dell’inverno.

Ecco intanto le previsioni per il Cilento, Vallo di Diano e Alburni nel week end.

SABATO: cielo parzialmente nuvoloso su gran parte del territorio. Possibili deboli piogge sparse. Temperature invariate.

DOMENICA: tempo in peggioramento per il passaggio del fronte freddo. Possibili piogge alternate a pause. Temperature in calo. Nel corso della nuova settimana giungerà aria via via più fredda aprendo dunque una nuova fase invernale.