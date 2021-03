Rifugio per cani ad Agropoli, scatta la petizione

AGROPOLI. Una raccolta firme per l’apertura di un rifugio per cani. E’ l’iniziativa partita da un gruppo di volontari di Agropoli desiderosi di avere uno spazio a disposizione dove garantire stallo ai cani che vengono ritrovati per strada e che sono in attesa di adozione. Ciò permetterebbe di evitare loro il canile.

L’importanza di un rifugio per cani

Duplice la valenza della richiesta: da un lato ne beneficerebbero gli animalisti e gli amici a 4 zampe: i primi non dovrebbero più essere costretti ad individuare luoghi dove ospitare i cani in attesa che qualcuno decida di adottarli; i secondi avrebbero un luogo sicuro dove restare evitando di finire in canile con il rischio di restarvi per il resto della loro vita.

Ma anche l’ente comunale trarrebbe vantaggio dall’attivazione di un rifugio per cani perché risparmierebbe proprio sui costi del canile convenzionale.

Attualmente è possibile firmare nelle seguenti attività:

GameUp, Corso Garibaldi

Calzedonia, Corso Garibaldi

Zooshop, Viale dei Caduti

Komix Calzature, Via Pio X 72/74

Il Mondo degli Animali, Viale Europa 19

Una volta completata, la petizione verrebbe presentata al Comune