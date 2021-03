La Rai torna nel Cilento alla scoperta della salsiccia al profumo di mirto

PERITO. La Rai torna a far tappa nel Cilento.

Non è la prima volta che la tv nazionale arriva nel territorio del parco per raccontare le meraviglie enogastronomiche di uno dei territori più belli della regione.

Dal 2010 Patrimonio Unesco e culla della Dieta Mediterranea, il Cilento è una terra che sa apprezzare il buon vivere passando per la tavola.

Oggi è toccato a uno dei tanti gioielli dell’antica tradizione cilentana, la salsiccia al mirto.

Un particolare salame che ha affascinato e spinto la troupe di “Mezzogiorno Italia” a visitare Perito, paese nel quale viene prodotto artigianalmente da “Salumi Tomeo”.

La rubrica settimanale, in onda ogni sabato su Rai 3, è un incontro con il Sud che è cambiato e sta cambiando, un viaggio alla scoperta di aspetti, problematiche, volti e storie ignorate o poco conosciute.

Il mirto, chiamato anche mortella, è un’erba spontanea che cresce in modo rigoglioso e abbondante nelle terre incontaminate del Cilento, circondate dalla tipica macchia mediterranea.

Una pianta mitologica e preziosa, dalle mille virtù, utilizzata da secoli per avvolgere e profumare la mozzarella.

Il suo sapore inconfondibile e il profumo delicato, infatti, è il tratto caratteristico di questa salsiccia, punta di diamante del salumificio, ottenuta dalla lavorazione della carne di puro suino, aromatizzata con le foglie di mirto e sottoposta ad una breve stagionatura per esaltarne al meglio le caratteristiche.

Le immagini, girate all’interno dell’azienda Tomeo, racconteranno tutte le fasi della filiera, dal rispetto della materia prima, fresca e di qualità, alla lenta e lunga stagionatura per poi proseguire con la presentazione del nutrito ventaglio di prodotti, connubio perfetto tra artigianalità, territorio e innovazione.

“Siamo orgogliosi di rappresentare il nostro Cilento parlando del processo artigianale di produzione dei nostri salumi – dichiara il titolare dell’azienda Tommaso Tomeo – abbiamo cercato di far emergere la realtà di un settore del Paese essenziale per il futuro dell’Italia e siamo felici di poter dare il nostro contributo per la scoperta di questa terra affascinante e ricca di eccellenze enogastronomiche”.

La puntata di “Mezzogiorno Italia” andrà in onda su Rai Tre tra la fine di marzo e gli inizi di aprile.