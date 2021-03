Falò in spiaggia: come organizzare una serata perfetta

Chi di voi, almeno una volta, non ha organizzato un fantastico falò in spiaggia? Le sere d’estate sono davvero perfette per radunare gli amici attorno al fuoco, lasciandosi trasportare dalla piacevole compagnia, dalla musica e dalla fresca brezza del mare. Ma conosciamo davvero tutti i segreti per poter organizzare un falò in spiaggia perfetto? Vediamo insieme tutto ciò che non può assolutamente mancare per rendere la nostra serata memorabile!

Location e invitati

La prima cosa da fare, se si desidera organizzare un falò perfetto, è sicuramente scegliere con attenzione lo spazio in spiaggia dove radunare tutti i nostri amici, senza rischiare di trovare un posto troppo affollato. La spiaggia in generale, quindi, e la zona migliore di questa.

In secondo luogo, è importantissimo scegliere una serata tranquilla da un punto di vista climatico: possibilmente senza molto vento, altrimenti sarà difficile tenere il fuoco sempre vivo e poi perché di notte sulla spiaggia le temperature scendono in maniera drastica.

Se abbiamo a disposizione uno spazio come una baita, si può anche decorare la location che abbiamo scelto per la nostra festa in spiaggia, magari con lanterne colorate o candele profumate, rendendola ancor più intima e piacevole. Una volta deciso il posto e la data dell’evento, non ci resta altro da fare che avvertire i nostri amici che intendiamo invitare.

La musica

Ovviamente, non è una vera festa sulla spiaggia se manca la musica, si tratta di un elemento fondamentale per un falò o un beach party. L’ideale sarebbe portare una bella chitarra da suonare accanto al fuoco, cantando tutti insieme le canzoni che più ci piacciono, ma se ciò non fosse possibile, si può sempre optare per uno smartphone o un IPod, da collegare magari a delle casse portatili.

Cibo e bevande

Un falò perfetto in spiaggia richiede anche il giusto cibo da servire ai nostri amici. Per cominciare possiamo portare dei gustosi stuzzichini, come patatine, noccioline e popcorn. Non possono assolutamente mancare i classici marshmallow da steccare su bastoncini di legno e arrostire sul fuoco. Ma possiamo anche optare per dell’ottima carne da arrostire sul fuoco, magari portare proprio una piccola brace. Il tutto accompagnato ovviamente, da fresche bibite come, birra, coca e aranciata.

Trattandosi di serate estive, è fondamentale che le bevande da servire ai nostri invitati siano fresche e dissetanti. A questo proposito, si può trovare beneficio nel portare un mini frigo dove poter conservare anche il cibo prima di cuocerlo. Sarebbe impensabile bere birra e acqua calda. Non è assolutamente complicato comprare un frigo portatile, anche online.

A questo punto abbiamo pensato davvero a tutto: ogni dettaglio della nostra serata è stato accuratamente curato affinché sia tutto perfetto! Possiamo, quindi, goderci la festa insieme ai nostri amici, ballando, cantando e ricordando divertenti aneddoti di vita passata. Per concludere nel migliore dei modi la nostra serata in spiaggia, è assolutamente d’obbligo un tuffo in acqua a mezzanotte, e poi di nuovo tutti intorno al fuoco ad asciugarsi, ammirando il meraviglioso cielo stellato.