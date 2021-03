Covid, proseguono le vaccinazioni in Provincia di Salerno

Oggi vaccinazioni Astrazeneca regolari. I dati. Presso i punti vaccinali dell’Asl Salerno sono proseguite per tutta la giornata le attività di vaccinazione con i lotti disponibili di vaccino Astrazeneca, dopo il blocco dei due lotti da parte della Regione.

Oggi sono state vaccinate 1.114 persone, dato che ha fatto registrare una flessione impercettibile rispetto alle precedenti giornate, segno che i protocolli di sicurezza adottati e le rassicurazioni dell’Asl hanno prodotto nei cittadini il giusto clima di fiducia.

Il lotto ABV 2856, per il quale era stato disposto il ritiro, non è più presente in Azienda. Non più presente in Azienda: i Nas hanno ritirato le 4.180 dosi che l’Asl aveva ancora disponibili, mentre 14.000 dosi erano già state somministrate alla popolazione nella settimana scorsa (per i quali non è stata rilevata alcuna reazione avversa).

Del lotto bloccato dalla Regione ABV 6096, 4.000 dosi sono stoccate ed Eboli, ed altre 3.000 dosi distribuite nei vari centri dell’Asl. In non utilizzo di tale lotto è momentaneo e precauzionale.

Sono ancora disponibili, infine, 5.000 doci di vaccino Pfizer.

Le riserva di cui l’Asl è dotata permetteranno di proseguire regolarmente le attività di vaccinazione nei prossimi giorni, in massima sicurezza e ed in continuo monitoraggio della situazione.