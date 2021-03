A Vittorio Falcione e Marcello Vaccaro sarà intitolato il campo di Lustra

LUSTRA. Il campo sportivo di località Selva, una volta fruibile e pronto all’apertura, verrà intitolato a Vittorio Falcione e Marcello Vaccaro (nella foto)). Lo ha deciso il consiglio comunale di Lustra. La proposta è stata presentata dal gruppo di minoranza e ha trovato i favori anche della maggioranza che si era detta già intenzionata ad “intitolare un impianto sportivo a Vittorio Falcione e Marcello Vaccaro che tanto hanno dato allo sport locale”.

Vittorio Falcione e Marcello Vaccaro

I problemi, al momento, sono di ordine burocratico. L’impianto, infatti, è chiuso e non fruibile e non si conoscono i tempi per il superamento dei problemi che lo interessano.

Ecco perché la minoranza chiedeva di procedere nell’immediato all’intitolazione del campo a Vittorio Falcione e Marcello Vaccaro mentre l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno rinviare l’avvio dell’iter al momento in cui lo stesso sarà fruibile.

L’impianto di località Selva assumerà questa denominazione: “Campo Sportivo Comunale Polivalente Falcione Vittorio e Marcello Vaccaro”.

Vittorio Falcione, morto nel 2013, è stato a lungo dirigente e presidente della società sportiva locale e promotore della realizzazione del campo di calcio.

Marcello Vaccaro, calciatore e allenatore, ha mosso primi passi da calciatore proprio a Lustra ed è stato punto riferimento per molti giovani della zona.