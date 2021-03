Il Codacons Cilento apre un nuovo sportello a Cannalonga

Apre lo sportello del consumatore gestito dal Codacons Cilento all’interno della sede comunale del Comune di Cannalonga. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla fattiva disponibilità del sindaco Carmine Laurito e di numerosi cittadini del posto.

“Sarà uno sportello al servizio dei cittadini – ha spiegato il Presidente Codacons Cilento Bartolomeo Lanzara – L’apertura sarà concordata con il sindaco e comunicata alla popolazione appena saremo usciti dall’ emergenza covid – 19. Gli orari e il giorno varieranno in considerazione del numero delle richieste dei cittadini. Lo sportello del consumatore e dell’utente ha lo scopo di fornire informazioni, documentazione e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali, attinenti la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Bisogna comprendere che in questo particolare momento storico, di grave recessione economica, molti cittadini sono disorientati e soli contro i continui abusi e disservizi che quotidianamente si registrano sul notro territorio”.

L’obiettivo del Codacons in sinergia con l’Amministrazione Comunale, è di aiutare i cittadini a risolvere i continui disservizi che vanno dai gestori telefonici agli operatori dell’energia, che vedono molti utenti, soprattutto anziani, soli e indifesi.