“Biblioteca: officina creativa”, Agropoli investe sulla cultura

AGROPOLI. Si chiama “Biblioteca: officina creativa” ed è il progetto che il Comune ha candidato a finanziamento. L’occasione è stata offerta dall’avviso pubblico “Educare in Comune”. Il bando, emanato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Punta a sostenere iniziative per il contrasto della povertà educativa ed il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni.

Biblioteca: officina creativa, il progetto di Agropoli

Tre le aree tematiche per la realizzazione di interventi: “Famiglia come risorsa”; “Relazione e inclusione”; “Cultura, arte e ambiente”. Il Comune di Agropoli è pronta ad intervenire su quest’ultima. Essa ha come obiettivo quello di favorire la cultura e l’arte, come elementi indispensabili per il corretto sviluppo della vita sociale e cognitiva dei bambini.

Ciò attraverso la fruizione regolare e attiva della biblioteca, dei musei, dei teatri, dei cinema, la visita di monumenti, siti archeologici e di tutto il patrimonio materiale e immateriale del territorio.

Le finalità

I progetti devono avere ad oggetto azioni che siano in grado di stimolare bambini, adolescenti e l’intera comunità, ad avvicinarsi all’arte favorendo momenti di crescita collettiva.

In tale contesto si inserisce il progetto “Biblioteca: Officina creativa”. Esso punta ad avvicinare gli adolescenti ai luoghi della cultura e incentivare la frequentazione della biblioteca comunale. L’Ente ha l’intenzione di promuovere laboratori e attività che spaziano dalla letteratura alle arti visive e performative alla musica.

Contribuiranno allo scopo tutte le forze disponibili sul territorio (Comune, scuole, associazioni). In questo modo si offriranno ai minori del territorio molteplici opportunità di incontro ed esperienze educative.

Biblioteca: officina creativa: le iniziative

Le iniziative proposte interesseranno percorsi arte digitale, musica con strumentazioni innovative, storytelling autobiografico digitale, poesia, scrittura creativa.

Inoltre è prevista la realizzazione di un festival totalmente dedicato alla creatività dei ragazzi e la creazione di una sezione ragazzi del Settembre Culturale.

L’attuazione del progetto “Biblioteca: officina creativa” permetterà al Comune di intervenire concretamente su una problematica sociale, quella della povertà educativa e della disparità di risorse che non può essere ignorata.