Bagnini chiedono il vaccino, appello da Capaccio Paestum

CAPACCIO PAESTUM. Ci sono anche i bagnini tra le categorie che chiedono priorità per l’inoculazione del vaccino anticovid. La richiesta, in vista dell’estate, arriva da Capaccio Paestum. A formularla è Maurizio Paolillo, uno dei veterani sul territorio nel mondo del salvamento. Già consigliere comunale, Paolillo è in possesso del brevetto da 38 anni.

Vaccini ai bagnini, l’appello

«Recuperare un naufrago in acqua prendendolo tra le braccia….tirarlo fino a riva….svuotare i suoi polmoni dall acqua…eliminare ogni ostruzione dalla gola…rianimarlo con respirazione bocca a bocca…sono operazioni praticamente impossibili senza rischiare tantissimo un contagio», osserva Maurizio Paolillo. Ecco perché i bagnini, al pari del personale che effettua attività di soccorso, dovrebbe essere vaccinato.

«In previsione dell avvio della stagione balneare lancio un appello: vaccinare i bagnini di salvataggio. Mi pare doveroso e indispensabile ai fini della pubblica incolumità», dice Paolillo.

La situazione dei vaccini in Italia

In un contesto in cui tante categorie chiedono priorità per le vaccinazioni, le sollecitazioni che arrivano da Capaccio Paestum per i vaccini paiono legittime. La speranza, però, è che si arrivi alla vigilia della stagione balneare con più della metà della popolazione vaccinata.

Pierpaolo Sileri (sottosegretario Salute) a 24Mattino su Radio 24 ha garantito un’accelerazione sulla campagna vaccinale: «All’inizio dell’estate i due terzi della popolazione avranno ricevuto la prima dose, per ottobre due terzi della popolazione avrà ricevuto anche la seconda».