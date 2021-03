11 marzo: oggi si festeggia San Costantino

E’ il 70° giorno dell’anno, 10ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 295 giorni.

Santi del giorno

San Costantino (Re e Martire)

Santa Rosina di Wenglingen (Vergine, Martire)

San Pionio (o Pione) di Smirne (Martire)

San Sofronio di Gerusalemme (Patriarca)

San Vindiciano di Cambrai-Arras (Vescovo)

Sant’Oengus il Culdeo

Sant’Eutimio di Sardi (Vescovo e Martire)

Santi Trofimo e Tallo (Martiri di Laodicea di Frigia)

Etimologia

Costantino, deriva dal personale latino “Constantinus”, attestato solo in epoca imperiale e che ha origine dal participio presente latino “costans-costantis” che significa “tenace, fermo”. Dopo Costantino il Grande, colui che per primo appose la Croce cristiana sui vessilli imperiali, si diffuse rapidamente tra i cristiani.

Proverbio del giorno

Chi nel marzo non pota la sua vigna, perde la vendemmia.

Aforisma del giorno

Le buone parole valgono molto e costano poco. (George Herbert)

Accadde Oggi

2011 – Disastro di Fukushima

1818 – Mary Shelly pubblica “Frankenstein”

Sei nato oggi?

Hai una natura segnata da una spiccata sensibilità che non ti impedisce però di godere a fondo di tutte le gioie della vita. Consideri il lavoro come una inevitabile seccatura, ti impegni moderatamente e non ti importa nulla dei risultati. Dai invece grande importanza all’amore, ma dovrai imparare a mitigare i tuoi entusiasmi e a scegliere con oculatezza i tuoi partners. Solo così eviterai di farti abbagliare da persone che non ti meritano e incontrerai chi saprà ripagarti della tua infinità bontà e generosità.

Celebrità nate in questo giorno

1544 – Torquato Tasso

1933 – Sandra Milo

1921 – Astor Piazzolla

1931 – Rupert Murdoch

Scomparsi oggi

1955 – Alexander Fleming

1908 – Edmondo De Amicis