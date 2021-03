Ospedale di Agropoli, nuovo potenziamento Coppola: strada tracciata per avere un ospedale efficiente

AGROPOLI. Ospedale di Agropoli potenziato ulteriormente per fronteggiare l’emergenza covid. Lo ha reso noto il sindaco Adamo Coppola. Attualmente il reparto dedicato ai pazienti affetti dal virus aveva a disposizione 30 posti letto, ovvero 20 per la degenza e ulteriori 10 divisi tra terapia intensiva e subintensiva.

“C’è stato in questi giorni un incremento di questi posti – ha spiegato il primo cittadino – ne saranno attivati altri 18: 12 nel reparto di malattie infettive e 6 in terapia e subintensiva”.

Complessivamente, quindi, l’ospedale civile di Agropoli avrà attivi 48 posti letto, un numero importante, quasi simile a quello di cui disponeva la struttura al momento della chiusura attuata dal Regione Campania nel 2013, con la riconversione in Psaut.

Su questo dato ha voluto fare una riflessione il sindaco Adamo Coppola.

“Siamo arrivati a circa 50 posti con un pronto soccorso aperto – ha spiegato – abbiamo infermieri, medici personale per 48 posti. E’ un segnale da non sottovalutare. Dobbiamo concentrarci sulla pandemia ma è pur chiaro che un numero importante è stato raggiunto”.

La domanda che tutti si pongono, però, è cosa succederà quando sarà terminata la pandemia? Coppola risponde: “Avremo un ospedale efficiente, operativo con quei numeri di posti letto. Avremmo un’occasione che prima non sarebbe stato facile ottenere, ovvero avere una struttura già pronta ad essere utilizzata e con tutto ciò che serve per far funzionare un ospedale”.

“Dobbiamo essere fiduciosi che la strada per tornare al passato è una strada tracciata e possiamo perseguire in maniera decisa”, ha concluso.