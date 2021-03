Oroscopo: Vergine, non accettate proposte di collaborazione vaghe Oroscopo di giovedì 11 marzo 2021

Ariete – Studiate la situazione valutando se è opportuno fare altre mosse. Conquiste sentimentali in vista.

Toro – A piccoli passi state arrivando alla meta, più introiti. C’è un legame valido da non sciupare.

Gemelli – Giornata propizia per la vostra attività: farete un incontro illuminante. Incertezza sentimentale.

Cancro – Non lamentatevi se ancora non avete concluso un affare. In amore decisione inevitabile.

Leone – L’atteggiamento ipercritico non migliora i vostri rapporti. In amore siete ancora vulnerabili.

Vergine – Proposta di collaborazione troppo vaga non può essere accettata. Complicate vicende amorose.

Bilancia – Un incarico affidatovi sarà l’occasione per dare prova di abilità. A piccoli passi verso l’amore.

Scorpione – Cercate di recuperare dei rapporti professionali validi. Fidatevi di un Sagittario.

Sagittario – Impegnatevi, è arrivato il momento in cui potrete raggiungere gli obiettivi. Svolta in amore

Capricorno – Nel lavoro impegnatevi fino in fondo senza mai arrendervi. Sforzatevi di vedere più gente.

Acquario – Non arrendetevi alla prima piccola sconfitta nel lavoro. Momenti idilliaci in campo affettivo.

Pesci – Avete ottime idee e buoni propositi: non potete che migliorare. In amore potete rilassarvi.