Albanella, il gesto di Luana Santalucia: i suoi capelli per le pazienti oncologiche «So dove andranno i miei capelli e so che potrò rendere felice un'alta donna»

ALBANELLA. Il giorno della festa della donna ha voluto fare un gesto altamente simbolico e di grande valore: tagliare i suoi capelli e donarli all’associazione “Un angelo per capello”. Un modo per contribuire a realizzare parrucche per i pazienti oncologici. L’iniziativa è di Luana Santalucia, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Albanella.

«Decisi di donare i miei capelli un anno e mezzo fa, decisi in quale data li avrei spediti, e decisi anche a quale associazione. La mia scelta, ricadde su una in particolare (ovviamente ne esistono tantissime) ma scelsi questa perché è un’associazione che raccoglie i capelli con l’obiettivo di donare gratuitamente parrucche a pazienti oncologici in difficoltà economiche», racconta Luana Santalucia che si dice lei stessa emozionata per il gesto compiuto.

«Vi posso assicurare che è stato il taglio di capelli più bello ed emozionante della mia vita – racconta – So dove andranno i miei capelli e so che potrò rendere felice un’alta donna e sono fermamente convinta che l’empatia, la solidarietà, l’amore per gli altri, siano alla base di scelte di questo tipo, che vi assicuro, cambieranno la vita di tante donne, ma anche la vostra”.