Agropoli, domani la via vaccinazioni al personale scolastico

Vaccini e ospedale di Agropoli. Il sindaco Adamo Coppola ha voluto chiarire la situazione alla luce delle perplessità manifestate da alcuni cittadini, in particolare insegnanti, che non avevano ancora ricevuto la chiamata per potersi far somministrare le dosi del siero AstreZeneca. Procedono regolarmente, invece, le somministrazioni agli over 80.

“Oggi viaggiamo al ritmo di circa 100 vaccini al giorno e abbiamo superato i 600 vaccinati”, ha spiegato il primo cittadino.

Da domani, giovedì 11 marzo, come anticipato da InfoCilento, comincerà la vaccinazione degli insegnanti. Ne saranno vaccinati circa 50 al giorno; fino a ieri erano 200 i prenotati.

“Si cercherà di completare entro la prossima settimana la vaccinazione di tutto il personale scolastico – ha detto Coppola – Abbiamo sollecitato nei giorni scorsi l’Asl ad avviare le vaccinazioni considerato che eravamo in ritardo rispetto ad altri centri. Ci hanno rassicurato che recupereremo il tempo perduto”.

Per garantire assistenza presso l’ospedale di Agropoli alle persone che vi si recano per le vaccinazioni, il Comune ha incaricato i volontari di Protezione Civile di fornire la necessaria assistenza. Attivo anche un numero telefonico 3896367472 per ricevere aiuto o informazioni.