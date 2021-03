10 marzo: 1 anno fa iniziava il lockdown

E’ il 69° giorno dell’anno, 10ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 296 giorni.

Santi del giorno

San Simplicio (Papa)

San Giovanni Ogilvie (Martire)

San Drottoveo (Abate a Parigi)

San Macario di Gerusalemme (Vescovo)

Sant’Attala (Abate di Bobbio)

Etimologia

Emiliano, dal latino “Aemilianus”, un “cognomen” già utilizzato in epoca romana, divenne nome indipendente solo in epoca post-classica. Viene ricollegato all’etrusco “aemus” o “aemulor”, che significa “rivaleggiare”.

Proverbio del giorno

A marzo taglia e pota se non vuoi la botte vuota.

Aforisma del giorno

Riceviamo dalla nostra famiglia così le idee di cui viviamo come la malattia di cui moriremo. (Marcel Proust)

Accadde Oggi

1302 – Dante condannato all’esilio da Firenze

2020 – Lockdown in Italia a causa del Coronavirus

Sei nato oggi?

Il tuo carattere deciso e il tuo spirito battagliero non ammettono compromessi e vie di mezzo. Sei un ottimo organizzatore e riesci a coordinare con grande abilità il lavoro di chi ti è sottoposto. La strada verso il successo sarà costellata da continue lotte, ma non mancherà di portarti dove vuoi arrivare. Nella vita affettiva la tua intransigenza si rivela spesso controproducente: a te scegliere se, piegarsi a qualche compromesso per amore dell’altro, o arroccarsi in una orgogliosa solitudine per amore di sé.

Celebrità nate in questo giorno

1958 – Sharon Stone

1940 – Chuck Norris

Scomparsi oggi

1872 – Giuseppe Mazzini