Vaccini: somministrazioni anche al distretto di Vallo – Agropoli

VALLO DELLA LUCANIA. Si lavora per potenziare la campagna vaccinale nel Cilento. Ieri hanno preso il via le vaccinazioni anche presso il Distretto Sanitario 70, diretto dal dottore Adamo Maiese. L’obiettivo è di arrivare a somministrare almeno 50 dosi al giorno. Si comincia con gli insegnanti che fino alla scorsa settimana, insieme agli over 80, avevano avuto quale unico punto di riferimento l’ospedale “San Luca”.

Vaccini, per gli insegnanti al via le chiamate anche ad Agropoli

Le vaccinazioni presso il distretto interesseranno per ora il personale della scuola, cui verrà somministrato il siero AstraZeneca. Presto novità ci saranno anche ad Agropoli. Presso l’ospedale civile proseguono le attività di vaccinazione per gli over 80 ma il personale scolastico fino alla scorsa settimana non era ancora stato chiamato. Ciò ha destato qualche polemica. La macchina organizzativa si è ora messa in moto.

La situazione nel Cilento

Le vaccinazioni degli insegnanti sono partite lunedì anche nel Golfo di Policastro, presso il distretto di Sapri – Camerota e a Capaccio Paestum dove il Comune ha messo a disposizione la palestra comunale.

Fin ora tutto sta procedendo regolarmente. Qualche lieve effetto collaterale per alcuni vaccinati, come del resto è prevedibile, ma nessun problema grave. Non resta che velocizzare l’iter.