Sp17 Acquavena – San Giovanni, proseguono i lavori

La Provincia di Salerno continua i lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti franosi sulla SP 17 tra Acquavena e San Giovanni a Piro, ricadenti nel comune di Roccagloriosa.

“Sono interventi urgenti di protezione civile – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – per la messa in sicurezza della SP 17 dissestata da una frana. In particolare i lavori in corso sono articolati in due siti nei pressi dell’abitato di Acquavena, soprattutto nei tratti compresi tra il km 3+500 e il km 4+600″.

Uno dei due, definito intervento 2, è quasi terminato in quanto i lavori strutturali sono in via di ultimazione mentre l’altro, definito intervento 1, è in una fase preparatoria delle aree oggetto d’intervento.

In merito all’intervento 2, più in dettaglio, i lavori prevedevano la realizzazione, a valle della carreggiata stradale, di una paratia di pali ∅ 600 ad interasse 1,0m realizzata su un’unica fila con un’altezza di infissione di 10,00 m ed una estensione di 30metri con sovrastante trave di coronamento delle dimensioni di 80 X 120 cm. La paratia, già realizzata con il sovrastante cordolo, è posta tra la sede stradale e la gabbionata esistente.

I lavori finanziati con POR FESR 2014-2020, sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.