Furto ad Agropoli: rubati beni per bambini bisognosi

AGROPOLI. Furto ad Agropoli e questa volta a finire nel mirino dei soliti ignoti è la sede della Croce Rossa Italiana. L’episodio è avvenuto ieri. Ignoti sono riusciti ad accedere presso la sede dell’associazione di viale Europa dopo aver forzato una porta d’ingresso. Una volta dentro il ladro è riuscito a portare via moltissimi beni destinati ai più bisognosi, in particolare abbigliamento per bambini e neonati. La denuncia è arrivata da Gianna Infante, presidente del Comitato agropolese.

Furto ad Agropoli, appello della Croce Rossa

“Purtroppo, sono stati sottratti moltissimi beni destinati alle persone più bisognose, in particolare abbigliamento per bambini e neonati – dice –

Lo scopo della nostra Associazione, il fine della Croce Rossa, è quello di soccorrere ed aiutare le persone che oggi, più che mai, si trovano in difficoltà. Per questo facciamo un appello a tutti coloro ai quali verranno venduti per pochi spicci questi beni”.

Sul furto ad Agropoli, nella sede della Croce Rossa, Gianna Infante rivolge un appello: “Le persone che credono di poter trarre vantaggio dall’acquisto a poco prezzo di questi beni, devono sapere di acquistare beni che sarebbero stati destinati alle famiglie bisognose del nostro territorio.

Ai bambini meno fortunati che vivono di rinunce nel nostro paese”.

E conclude: “Spero nell’indignazione comune e nell’unità del nostro territorio. Spero che chiunque si trovi di fronte alla possibilità di acquistare tali beni denunci, in modo da sollecitare a chi di dovere di prendere provvedimenti”.