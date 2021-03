Covid, nel Cilento spunta uno striscione: “Facimm chiù schifo e primm” Un anonimo cilentano attraverso uno striscione ha voluto esprimere tutto il suo malessere per la situazione

Il dialetto cilentano è eloquente e ben descrive la situazione della pandemia in Italia: “Andrà tutto bene, stavamo per farcela… facimm chiù schifo e primm”. Questo il testo di uno striscione comparso questa mattina allo svincolo di Omignano della superstrada. Qualcuno ha voluto sintetizzare così il proprio stato d’animo e soprattutto lo stato dell’emergenza covid in Italia.

Ad un anno dal primo lockdown, infatti, la Campania è tornata zona rossa, sono aumentate le misure restrittive e le vaccinazioni, che sembravano una speranza per uscire dalla pandemia, vanno a rilento tanto che ad oggi non hanno effetti significativi sul numero contagi.

Il pensiero dell’anonimo cilentano è un po’ quello di tutti. “Andrà tutto bene” si diceva un anno fa. Probabilmente sarà così. Ma quando?