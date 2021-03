Pollica: sarà realizzato un nuovo parcheggio Comune programma opere per 495.226,70 euro

Il Comune di Pollica, con a capo il sindaco Stefano Pisani, ha approvato il progetto per la “realizzazione di un parcheggio a raso su due livelli con annessi garage interrati lungo la strada provinciale 15 D”, per l’importo complessivo di € 495.226,70.

Il Comune ha rappresentato l’interesse ai proprietari di acquisire l’area in questione; pertanto è stata dichiarata l’opera di pubblica utilità ed i lavori urgenti ed indifferibili, per la cui realizzazione non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti pianificatori o urbanistici.

Un nuovo servizio per i cittadini di Pollica, avviato difatti l’iter progettuale per la realizzazione di un nuovo parcheggio.