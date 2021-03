Polizia provinciale: mercoledì il bilancio del 2020

Mercoledì 10 marzo 2021, alle ore 11,00 presso la sede del Corpo di Polizia provinciale in via Filippo Smaldone (Salerno) si terrà la conferenza stampa di presentazione delle attività svolte dalla Polizia provinciale durante l’anno 2020. Saranno presenti il Presidente della Provincia di Salerno e Capo della Polizia provinciale Michele Strianese, e il Comandante del Corpo di Polizia Angelo Cavaliere.

“Vogliamo presentare alla stampa – afferma il Presidente Michele Strianese – e quindi ai nostri cittadini, tutto il lavoro svolto in questo anno particolarmente difficile e delicato. Infatti i nostri agenti provinciali sono stati chiamati a prestare soprattutto servizi di ordine e sicurezza pubblica per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il loro prezioso contributo è stato richiesto e fornito alle Autorità Statali e Locali per lavorare, in sinergia con le Polizie municipali e le altre Forze dell’Ordine, a un adeguato controllo del territorio ai fini del contenimento della pandemia.

Sono tante le attività su cui il Corpo di Polizia provinciale di Salerno ha lavorato con grande impegno e dedizione. Oltre al servizio di ordine pubblico per l’emergenza Covid-19, nelle varie fasi e nelle diverse zone della provincia, sono state svolte anche attività ispettive di polizia stradale e di viabilità, di polizia ambientale, di assistenza a vari eventi sportivi, ecc.

La Conferenza stampa si terrà nel totale rispetto della normativa di prevenzione del contagio, quindi, al fine di una adeguata organizzazione, potranno partecipare solo i giornalisti accreditati all’evento.”