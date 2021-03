Cinghiale provoca incidente ad Agropoli: giovane resta in ospedale Il giovane è in ospedale da sabato

Cinghiale provoca incidente ad Agropoli: giovane resta in ospedale

AGROPOLI. Migliorano le condizioni del 27enne agropolese rimasto ferito nel weekend scorso in seguito ad un incidente stradale provocato da un cinghiale. Il giovane stava transitando con la sua auto in località Moio Alto, in una zona dove pure sono presenti diverse abitazioni. All’improvviso l’animale è spuntato fuor dai cespugli presenti a margine della carreggiata. Nel tentativo di evitarlo il 27enne ha persone il controllo della vettura che prima è finita fuori strada e poi si è ribaltata.

Incidente per un cinghiale: i soccorsi

Il giovane dopo l’incidente provocato dal cinghiale è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Qui i sanitari hanno riscontrato problemi alla milza, una frattura alla gamba e ferite alla testa. Sottoposto a cure da parte dei sanitari le sue condizioni sembrano in miglioramento ma dovrà comunque restare ricoverato nel nosocomio salernitano.

Il problema ungulati

Purtroppo non è la prima volta che si registrano incidenti dovuti alla presenza di cinghiali. Nei mesi scorsi un sinistro simile avvenne sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo di Perito, per fortuna senza gravi conseguenze per l’automobilista.

Tuttavia gli ungulati rappresentano sempre più un problema e se negli ultimi tempi i disagi erano soprattutto per gli agricoltori che ne subivano i danni, ora sono diventati un vero pericolo per l’incolumità, considerato che provocano incidenti e si avvicinano ai centri abitati.

L’area di Moio – Trentova è quella dove maggiormente si avverte il problema della presenza di cinghiali.